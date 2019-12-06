2019-12-06T04:03:58+03:00
Общество

«То чувство, когда крысы умнее тебя»: в Магнитогорске грызуны троллят хозяйку гаража

Женщина хотела отравить вредителей, но не ожидала такого ответа от символа 2020-го года!
Ирина КАРЕЛИНА
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Крысы - очень умные животные. Фото из архива КП.Крысы - очень умные животные. Фото из архива КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Магнитогорска хранит в гараже картофель. И его постоянно съедают крысы. Женщине это надоело — насыпала отравы.

— А они выгрызли картофель и нашпиговали его этой самой отравой. Как такое может быть!? — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Мария Егорова и выложила фото.

Вот такой крысиной ответ хозяевам гаража, решившим их потравить. Фото: Мария Егорова, vk.com/magnitkacity

Вот такой крысиной ответ хозяевам гаража, решившим их потравить. Фото: Мария Егорова, vk.com/magnitkacity

Подписчики паблика оценили смекалку символа 2020-го года. Вот некоторые комментарии:

— То чувство, когда крысы умнее тебя.

— Прикольно они вас потроллили.

— Прислушайтесь хорошенько, эти крысы ржут над вами!

— Я бы в гараж после такого побоялась заходить — кто знает, на что еще они способны!

Некоторые не поверили, что эти маленькие животные на такое способны. Но крысы — действительно очень умные животные. Южноуральцы поделились в соцсети историями, связанными с этими грызунами.

— Наши крысы на даче собрали все отравленные зерна в уголок наволочки в подушку. Мы очень поразились такому умению и больше их не трогаем. Боюсь их разозлить! — написала Гульнара Кадирова.

— У меня весной в теплице крысы появились. Я рассыпала по всему периметру теплицы отраву. А когда пришла на следующий день, в уголочке аккуратно были сложены объеденные ростки помидор и кучкой рядом лежала собранная ими отрава, — поделилась Валентина Козлова

— Ставил крысоловку два раза, они ее обезвредили и закрыли, — рассказал Егор Чистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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