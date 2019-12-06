2019-12-06T04:05:34+03:00
Общество

«Наноелка»: в Зауралье обмотали строительный кран новогодними гирляндами

Детям нравится!
Ирина КАРЕЛИНА
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Строительный кран с гирляндой. Фото: vk.com/kurganСтроительный кран с гирляндой. Фото: vk.com/kurgan
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В Кургане на улице Машиностроителей строят многоэтажку. Бетонные сваи и спецтехника — не лучший вид из окна для жителей дома напротив. Чтобы порадовать их в преддверии Нового Года строители украсили подъемный кран гирляндами. Теперь он светится по вечерам.

— У нас своя елка. Детям нравится! — улыбаются местные жители и рассказывают, что кран украшают к празднику уже третий год подряд.

Фото нарядной строительной техники попало в соцсети.

— Руководителями дано указание оформить рабочие места к Новому году, — шутят пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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