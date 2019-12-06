«Наноелка»: в Зауралье обмотали строительный кран новогодними гирляндами
В Кургане на улице Машиностроителей строят многоэтажку. Бетонные сваи и спецтехника — не лучший вид из окна для жителей дома напротив. Чтобы порадовать их в преддверии Нового Года строители украсили подъемный кран гирляндами. Теперь он светится по вечерам.
— У нас своя елка. Детям нравится! — улыбаются местные жители и рассказывают, что кран украшают к празднику уже третий год подряд.
Фото нарядной строительной техники попало в соцсети.
— Руководителями дано указание оформить рабочие места к Новому году, — шутят пользователи соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU