2019-12-06T04:06:57+03:00
Общество

Челябинцы требуют вернуть на отремонтированный дом серп и молот

Символ единства рабочих и крестьян исчез после капремонта
Ирина КАРЕЛИНА
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Было и стало. Фото: Роман Левушкин.Было и стало. Фото: Роман Левушкин.
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После реставрации фасада и капитального ремонта дома по адресу ул. Энгельса, 63 с крыши пропали серп и молот. Местный житель, заметив это, высказал свое возмущение в соцсети.

— Кому помешали эти символы любимой нашей советской эпохи, нашей молодости? В последнее время было у меня предчувствие, что как дойдет дело до капремонта, их снесут. Но ведь несложно и вернуть. Было бы желание.

Может, пора начать уважительно относиться к символами прошлого? Тем более, популярность советской эпохи сейчас очень велика, и любое неосторожное обращение с ней вызывает недовольство у людей, — написал Роман Левушкин в паблике «Типичный Челябинск» в ВК.

Мнения подписчиков разделились. Часть из них считают, что серп и молот нужно непременно вернуть. Другие пишут: убрали, и хорошо. Мол, не у всех советское время вызывает такие трепетные чувства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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