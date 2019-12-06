Региональные чиновники планируют потратить миллионы рублей на обслуживание служебных авто

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-06T08:03:31+03:00

Содержание 8 Лексусов гаража регионального правительства обойдется областному бюджету в несколько десятков миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во сколько на самом деле обойдутся Тойоты и Лексусы областному бюджету

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Содержание роскошного автопарка правительства области в 2020 году обойдется, по скромным подсчетам, в 1,5 млрд рублей. Управление делами губернатора и правительства Челябинской области ищет подрядчика, который будет обслуживать конкретные марки автомобилей: Toyota и Lexus, пишет сайт «Курс дела».

Начальная стоимость контракта составляет 7 млн рублей. Обслуживающей фирме придется заниматься диагностикой автомобилей и их техническим обслуживанием, вплоть до ремонта. Однако расчетная стоимость запчастей и услуг, запланированных в течение всего 2020 года, составляет 1 млрд 518 млн 82 тыс. 848 руб. 33 коп.

В эти расходы заложено много всего: дверные ручки, выхлопные трубы, расходные материалы, а также химчистка, замена масел и другие услуги.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, на балансе правительства 139 автомобилей этих марок. Лексусов из них — 8. Основную часть автопарка составляют Toyota Corolla и Toyota Camry. Год выпуска машин разный, но большинство — не позднее 2010 года выпуска.

Идет подача заявок, итоги подведут к 16 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU