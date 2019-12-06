2019-12-06T08:24:53+03:00
Происшествия

Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске

Микроавтобус протаранил ограждение
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Маршрутка вылетела на остановку в Челябинске.Маршрутка вылетела на остановку в Челябинске.Фото: кадр с видео
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Утром 6 декабря в Челябинске на перекрестке Российской и проспекта Победы маршрутка вылетела на остановку. Микроавтобус «Газель» NEXT поворачивал с Российской в сторону Теплотехнического института. Машина снесла две секции ограждения и сбила пешехода на остановке, который стоял возле рекламного щита.

От маршрутки успел в последний момент отпрыгнуть еще один мужчина. Кроме того, на остановке стояло еще множество людей.

— Это была маршрутка №478, которая следует по маршруту Копейск-Челябинск. Реанимация увезла мужчину. Белый снег на остановки залило кровью, — поделился с КП-Челябинск очевидец аварии.

КП-Челябинск получила видео с уличных камер.

Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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