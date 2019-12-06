2019-12-06T08:50:27+03:00
Общество

Неизвестные спилили макушки трех голубых елей в центре Челябинска

Порчу ландшафтных деревьев на улице Воровского проверит прокуратура Челябинска и минэкологии
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинцы обнаружили, что неизвестные обкорнали макушки голубых елей в центре города. Фото: vk/com / civilpatrolЧелябинцы обнаружили, что неизвестные обкорнали макушки голубых елей в центре города. Фото: vk/com / civilpatrol
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Челябинцы заметили, что по улице Воровского, у дома 40 неизвестные спилили части деревьев. Очевидно, что макушки елей закрывали вывеску аптеки, расположенной в здании позади.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» направила жалобу в прокуратуру и министерство экологии в пятницу, 6 декабря.

Граждане обеспокоены случившимся и просят выяснить законность обрезки, а также согласовано ли это с администрацией города. В случае, если обрезка производилась с нарушениями, то необходимо осуществить компенсационные высадки.

КП-Челябинск запросила комментарий у аптечной сети.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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