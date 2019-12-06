Неизвестные спилили макушки трех голубых елей в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-06T08:50:27+03:00

Челябинцы обнаружили, что неизвестные обкорнали макушки голубых елей в центре города. Фото: vk/com / civilpatrol

Порчу ландшафтных деревьев на улице Воровского проверит прокуратура Челябинска и минэкологии

Изменить размер текста: A A

Челябинцы заметили, что по улице Воровского, у дома 40 неизвестные спилили части деревьев. Очевидно, что макушки елей закрывали вывеску аптеки, расположенной в здании позади.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» направила жалобу в прокуратуру и министерство экологии в пятницу, 6 декабря.

Граждане обеспокоены случившимся и просят выяснить законность обрезки, а также согласовано ли это с администрацией города. В случае, если обрезка производилась с нарушениями, то необходимо осуществить компенсационные высадки.

КП-Челябинск запросила комментарий у аптечной сети.

Новость дополняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А что думаете о случившемся вы?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU