Неизвестные спилили макушки трех голубых елей в центре Челябинска
Челябинцы заметили, что по улице Воровского, у дома 40 неизвестные спилили части деревьев. Очевидно, что макушки елей закрывали вывеску аптеки, расположенной в здании позади.
Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» направила жалобу в прокуратуру и министерство экологии в пятницу, 6 декабря.
Граждане обеспокоены случившимся и просят выяснить законность обрезки, а также согласовано ли это с администрацией города. В случае, если обрезка производилась с нарушениями, то необходимо осуществить компенсационные высадки.
КП-Челябинск запросила комментарий у аптечной сети.
Новость дополняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU