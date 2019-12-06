2019-12-06T08:54:41+03:00
Общество

Названы имена, которыми жители Челябинской области чаще всего называли детей

Редким в списке не нашлось места
Андрей АБРАМОВ
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Стало известно, как челябинцы называли детей в 2019 году.Стало известно, как челябинцы называли детей в 2019 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году жители Челябинской области чаще всего называли девочек Викториями, а мальчиков Михаилами. Об этом рассказали в региональном ЗАГСе. Здесь подбили статистику за год и поделились ею с КП-Челябинск.

Самые популярные имена девочек: Анастасия, Мария, София, Анна, Алиса, Арина, Ева.

Мальчиков чаще всего называли: Матвей, Артем, Александр, Роман, Иван, Максим, Илья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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