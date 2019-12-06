Жертва резонансной аварии с маршруткой в Челябинске впала в кому

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-06T10:43:28+03:00

Маршрутка вылетела на остановку в Челябинске. Фото: кадр с видео

В полиции выясняют, как на простом повороте водитель мог устроить страшное ДТП

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Состояние 43-летнего жителя Челябинска, которого утром 6 декабря снесла маршрутка в районе перекрестка Российской и проспекта Победы, врачи оценивают как тяжелое. Мужчина в коме. Его увезли в больницу на Российской. Об этом сообщили Управлении здравоохранения.

Между тем ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии. «Газель» заходила в поворот с Российской в сторону Ленинградского моста, потеряла управление и вылетела на остановку. Микроавтобус снес бессмысленные серые ограждения и сбил мужчину, который ждал транспорта возле рекламного щита.

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Сейчас полицейские работают с водителем маршрутки №478. Не исключено, что ветхий микроавтобус был уже непригоден для перевозки пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748107" frameborder="0"></iframe> Маршрутка вылетела на полную остановку в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU