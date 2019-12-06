2019-12-06T10:07:36+03:00
Происшествия

В Челябинске два 15-летних подростка насмерть забили случайного прохожего

Через два месяц в деле всплыл еще третий участник смертельной расправы, которого признали... невиновным
Андрей СОКОЛОВ
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Двое подростков под домашним арестом, третий признан невиновным.Двое подростков под домашним арестом, третий признан невиновным.
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Это случилось около десяти вечера 5 октября. 32-летний Айдар шел домой, побывав в гостях у сестры. Камеры наблюдения зафиксировали как прямо на перекрестке Российская-Победы к нему подлетели трое. Видно, как они махали руками и толкали Айдара. Все происходило на трамвайных рейсах посреди потока машин.

Айдару удалось вырваться и убежать. Странно, но через 10 минут он снова попал в объектив камер наблюдения — возвращался к этому перекрестку. В этот момент ему наперерез кинулись трое...

Позже выяснилось, что это те самые подростки, которые зацепили его на перекрестке. Они избили Айадра так, что он умер.

Однако на сегодня в смерти обвиняются только двое участников тех кровавых разборок. Этим обеспокоены родные убитого.

В Следственном отделе по Калинискому району журналисту КП-Челябинск прокомментировали этот момент:

— Есть очевидцы, прошла судебно-медицинская экспертиза: в избиении участвовали двое. До суда они находятся под домашним арестом.

— Эти двое обвиняются в тяжком преступлении, почему же их держат под домашним арестом? Означает ли это, что следствие не уверено в их виновности окончательно?

— Когда мы предъявляем обвинение мы уверены в том, что данные лица совершили преступление.

— Тогда домашний арест - это не слишком ли мягкая мера? Они ведь могут сбежать?

— Домашний арест является тоже достаточно суровой мерой пресечения...

Мы хотели еще узнать мотивы подростков: за что они убили незнакомого человека, и почему третий подросток не проходит, но следователь сослался на сильную занятость...

В социальных сетях знакомые Айдара пишут, что не верят в то, что он мог спровоцировать конфликт, поскольку был очень добрый человеком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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