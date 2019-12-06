Работники «ЧелАвиа» получили долгожданную зарплату

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-06T10:56:13+03:00

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Долг компании «ЧелАвиа» перед работниками по заработной плате составлял 5 млн 847 тысяч рублей. Судебными приставами было арестовано имущество предприятия. Это 12 летательных аппаратов, два автомобиля ГАЗ, один автогрейдер ТЗ-98 и один трактор МТЗ-82 на сумму 52,5 миллионов рублей. Имущество готовилось к продаже, пишет сайт Челябинск Сегодня.

— Однако до реализации техники дело не дошло. На один из заблокированных счетов были перечислены средства, которых хватило на погашение долга по выплате зарплат сотрудникам, а также на возмещение расходов по оценке имущества и исполнительский сбор, — рассказали в пресс-службе УФСПП России по Челябинской области.

Полученные средства направлены на погашение заработной платы работникам взыскателя — предприятия, в настоящее время находящегося в стадии конкурсного управления.

Исполнительное производство окончено, имущество предприятия освобождено из-под арестов, уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU