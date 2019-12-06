Предприятие в Челябинске делало полуфабрикаты из просроченного мяса

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-06T12:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске предприятие «Уральская фабрика мяса» поймали на изготовлении полуфабрикатов из просрочки. На переработку было отправлено 13,5 тонн испортившегося мяса. Некачественные полуфабрикаты могли попасть в фирменные магазины предприятия, которые находятся в Челябинске, Копейске и Миассе. Но нарушения вовремя заметили сотрудники Россельхознадзора.

— Так, 1 декабря была переработана баранина, срок годности которой истек еще 17 ноября, а 28 ноября переработана баранина, срок годности которой истекал в этот же день — 28 ноября, — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Выявить нарушения надзорному ведомству удалось с помощью системы «Меркурий». Срок годности в системе менял врач предприятия.

— Ветеринарные сопроводительные документы на сырье с истекшим сроком годности врач сразу же гасил на перерабатывающем предприятии. В ноябре он десять раз по инвентаризациям изменил сроки годности сырья и отправил на выработку более 13,5 т некачественного мяса. По выявленным нарушениям регистрация уполномоченного лица и аттестованного врача приостановлена, — уточнили в ведомстве.

Фабрика позиционирует себя как лидер рынка оптовых продаж мясной продукции на Урале. И заявляет, что вся продукция полностью соответствует ГОСТу, каждая поставка проходит контроль качества и сертифицируется. Но теперь есть сомнения, что продукция действительно качественная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU