Услуги красоты, зубы, глаза, эмбрионы и рак: журналисты в Челябинске узнали ТОП-5 популярных у иностранцев медуслуг
Журналисты «Полит74» выяснили пятерку медицинских направлений, полюбившихся иностранцам в Челябинской области. Это сферы, где уже сложился или только намечается плотный поток зарубежных пациентов.
Анализ проведен на основе данных коммерческих и отчасти государственных клиник, а также профильного комитета местной «Опоры России». Оказалось, что сейчас жители соседнего Казахстана и других бывших советских республик — основной поток потребителей медуслуг Челябинской области. А также это наши бывшие соотечественники-южноуральцы, уехавшие на ПМЖ в Германию или Израиль.
1 . Стоматологи
Самая востребованная услуга южноуральских врачей — белоснежная улыбка.
Причина: лечение и протезирование стоит в разы дешевле, чем в Германии, Греции или Израиле. Да и цены ниже, чем в московских или питерских клиниках. А вот казахи предпочитают наших спецов за качество, нежели из-за цены.
2. Репродуктологи
«Детей из пробирки» чаще всего заказывают китайцы.
Причина: в Китае, как и в ряде других стран, запрещено донорство в этой сфере. А ЭКО было разрешено в Поднебесной совсем недавно. У челябинских врачей, кроме всего прочего, еще и высокий процент успешных протоколов, приличный сервис и дешевизна (по мировым меркам) услуги.
3. Пластические хирурги
Основной поток зарубежных клиентов в частных клиниках — это те, кому нужна помощь пластических, нейро- и кардиохирургов, а также оперирующих травматологов-ортопедов. Например, в миасской клинике американской звезде смешанных единоборств Джеффу Монсону заменили тазобедренный сустав. Госучреждения обслуживают по ОМС, поэтому там больше соотечественников. «Свои» иностранные клиенты есть и в Челябинской областной клинической больнице, где работает известный пластический хирург Александр Пухов.
4. Онкологи
Александр Петровский, замдиректора федерального центра онкологии им. Н. Н. Блохина рекомендовал лечиться от рака не только в Москве, но и, к примеру, в Челябинске. Причина: челябинский онкоцентр отличает от онкоклиник в других городах то, что в нем практически на одной площадке собраны все этапы высокотехнологичной терапии: от стартовой диагностики до разных методик лечения.
5. Офтальмологи
Челябинская клиническая школа офтальмологии — самая сильная в стране. Медтуристы из арабских стран получают в Челябинске то, что запрещено законом у них на родине. К примеру, процедуры с использованием лазерного луча.
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ИСТОЧНИК KP.RU