В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
Утром в пятницу, 6 декабря, на трассе Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Датсун и фура Скания. Легковой автомобиль был маркирован как такси.
Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, авария случилась в снегопад. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя легковым авто, выехала на полосу встречного движения.
На встречке автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что тяжелая фура съехала в правый кювет.
Водитель автомобиля Датсун от травм скончалась на месте происшествия. Шансов выжить не было: переднюю часть кузова сдавило, будто под прессом.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что фурой управлял житель Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU