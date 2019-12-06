2019-12-06T13:01:40+03:00
Происшествия

В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина-водитель

В Красноармейском районе столкнулись фура и легковушка-такси
Ольга АНТОНОВА
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Шансов выжить у женщины-водителя не было: кузов легкового авто разрушен. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.comШансов выжить у женщины-водителя не было: кузов легкового авто разрушен. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области" vk.com
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Утром в пятницу, 6 декабря, на трассе ЧелябинскНовосибирск в Красноармейском районе, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Датсун и фура Скания. Легковой автомобиль был маркирован как такси.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, авария случилась в снегопад. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя легковым авто, выехала на полосу встречного движения.

На встречке автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что тяжелая фура съехала в правый кювет.

Водитель автомобиля Датсун от травм скончалась на месте происшествия. Шансов выжить не было: переднюю часть кузова сдавило, будто под прессом.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что фурой управлял житель Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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