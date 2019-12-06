2019-12-06T13:02:47+03:00
Общество

Жители Челябинской области получат газ за 52,5 млн рублей

В Уйском районе строят газопровод
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Голубое топливо придет в восемь домов южноуральцев в Уйском районе.Голубое топливо придет в восемь домов южноуральцев в Уйском районе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Восемь домов в этом году в поселке Уйском получат голубое топливо. Для северной части поселения начнется строительство газопровода, сообщает «Южноуральская панорама».

Общая стоимость объекта составила 52 млн 537 тыс. рублей. На торгах по строительству газопровода Уйское — Нижнеусцелемово — Кидыш по улице Королева села Уйское минстрою удалось сэкономить средства.

Конкурс выиграла организация ООО «Сети и сервис». Ею будут построены участки газопровода высокого, среднего давления и 814 метров распределительного газопровода низкого давления.

Тепло станет на улице Энергетиков. Общая стоимость работ по строительству участка газопровода составит 8,318 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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