2019-12-06T14:30:50+03:00
Общество

В Челябинской области будут блокировать сайты продажи снюсов

Эксперты уверены: придется корректировать федеральный закон
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Мода на снюсы захлестнула школы. Фото: Архив "КП".Мода на снюсы захлестнула школы. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Эксперты в Челябинской области бьют тревогу: опасная мода школьников на жевательный табак снюс — первый шаг к никотиновой зависимости, прямой путь попадания зелья в мозг.

Продажа подушечек, содержащих синтетический табак, не запрещена законом. На упаковке содержание никотина не указано. И сам продукт не относится ни к табаку, ни к наркотикам.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предлагает лишать лицензии или штрафовать магазины, продающие снюсы детям. Сегодня вредный продукт свободно продается в кальянных, табачных ларьках, через Интернет. Как спайс в свое время.

Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровской уверен: снюс для детей крайне опасен. Употребление зелья может привести к интоксикации, и к онкозаболеванию. Снюс обладает серьезным токсическим воздействием на слизистые рта и желудка.

В Законодательном Собрании Челябинской области считают, что федеральный закон нужно корректировать.

Кроме того, депутат областного парламента Константин Захаров попросят Роспотребнадзор принудительной блокировать сайты продаж снюса. В школа — на классных часах и на родительских собраниях — нужно проводить беседы о губительном вреде зелья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Челябинск движутся снегопады
В Челябинской области у поселка Рощино открыли отремонтированный мост
Зачем Алому полю в Челябинске забор за 34 миллиона рублей
Дебоширов из Челябинска сняли с рейса на Шри-Ланку
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Ветеринар-блогер из Челябинска вылечил брошенного щенка и нашел ему дом
Маленькая плясунья из Челябинска выступила в танцевальном телешоу
«Южуралмост» задолжал свыше миллиарда рублей
Челябинский ветврач Карен Даллакян просит купить ему билеты в Крым
Зачем в Челябинске каждый день водители маршруток бросают работу и паркуются на улице Труда
Жители Челябинской области получат газ за 52,5 млн рублей
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
Проект «Бабушка особого назначения» позволяет пожилым освоить компьютер
Альфа-Банк расширяет бизнес в Магнитогорске
Что будет «со старыми кроватями» в парке Алое поле в Челябинске
Услуги красоты, зубы, глаза, эмбрионы и рак: журналисты в Челябинске узнали ТОП-5 популярных у иностранцев медуслуг
Зима пришла! Лыжная база приглашает челябинцев открыть новый сезон
Предприятие в Челябинске делало полуфабрикаты из просроченного мяса
Проект запуска в Челябинске электрички от вокзала до аэропорта одобрен на федеральном уровне
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
«ЧелАвиа» вернули долг, с которого заплатили долгожданную зарплату работникам предприятия