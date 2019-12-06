В Челябинской области будут блокировать сайты продажи снюсов
Эксперты в Челябинской области бьют тревогу: опасная мода школьников на жевательный табак снюс — первый шаг к никотиновой зависимости, прямой путь попадания зелья в мозг.
Продажа подушечек, содержащих синтетический табак, не запрещена законом. На упаковке содержание никотина не указано. И сам продукт не относится ни к табаку, ни к наркотикам.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предлагает лишать лицензии или штрафовать магазины, продающие снюсы детям. Сегодня вредный продукт свободно продается в кальянных, табачных ларьках, через Интернет. Как спайс в свое время.
Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровской уверен: снюс для детей крайне опасен. Употребление зелья может привести к интоксикации, и к онкозаболеванию. Снюс обладает серьезным токсическим воздействием на слизистые рта и желудка.
В Законодательном Собрании Челябинской области считают, что федеральный закон нужно корректировать.
Кроме того, депутат областного парламента Константин Захаров попросят Роспотребнадзор принудительной блокировать сайты продаж снюса. В школа — на классных часах и на родительских собраниях — нужно проводить беседы о губительном вреде зелья.
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ИСТОЧНИК KP.RU