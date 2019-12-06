Дебоширов из Челябинска сняли с рейса на Шри-Ланку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-06T14:46:49+03:00

В аэропорту Кольцово с рейса на Шри-Ланку сняли пьяную пару из Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Подкрепившись» алкоголем, супружеская пара из Челябинска, прибыла в аэропорт Кольцово. В Екатеринбурге путешественников ждал самолет на Шри-Ланку.

В пункте досмотра терминала В воздушной гавани пьяные челябинцы принялись грубо материться, не реагируя на замечания сотрудников аэропорта.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в пункт досмотра прибыли транспортные полицейские.

Стражи порядка потребовали прекратить дебош. Но пьяные путешественники продолжали буянить. С рейса на Шри-Ланку их сняли и доставили в дежурную часть. При этом, мужчина выразился ругательствами в адрес полицейского, а его спутница набросилась на страда порядка с кулаками.

Челябинцы прошли медицинское освидетельствование, и экспертиза подтвердила факт алкогольного опьянения. Пьяная пара стала фигурантами административного дела по статье «Мелкое хулиганство». Следственными органами решается вопрос о привлечении данных граждан к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU