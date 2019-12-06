Дебоширов из Челябинска сняли с рейса на Шри-Ланку
«Подкрепившись» алкоголем, супружеская пара из Челябинска, прибыла в аэропорт Кольцово. В Екатеринбурге путешественников ждал самолет на Шри-Ланку.
В пункте досмотра терминала В воздушной гавани пьяные челябинцы принялись грубо материться, не реагируя на замечания сотрудников аэропорта.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в пункт досмотра прибыли транспортные полицейские.
Стражи порядка потребовали прекратить дебош. Но пьяные путешественники продолжали буянить. С рейса на Шри-Ланку их сняли и доставили в дежурную часть. При этом, мужчина выразился ругательствами в адрес полицейского, а его спутница набросилась на страда порядка с кулаками.
Челябинцы прошли медицинское освидетельствование, и экспертиза подтвердила факт алкогольного опьянения. Пьяная пара стала фигурантами административного дела по статье «Мелкое хулиганство». Следственными органами решается вопрос о привлечении данных граждан к уголовной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU