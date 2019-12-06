Зачем Алому полю в Челябинске забор за 34 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-06T15:28:04+03:00

Забор на Алом поле, по мнению чиновников, выступает в одной стилевой концепцией с самим парком. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com

Изменить размер текста: A A

Летом парк Алое поле обнесли новым забором. На облицованном гранитными плитами фундаменте установили отремонтированную оригинальную чугунную ограду. В ограждении появились дополнительные входы в парк — удобно.

Цена вопроса — 33 млн рублей. Зачем парку такой дорогой забор?

— Целый год перед началом реконструкции мы дискутировали с экспертами — архитекторами, проектировщиками — нужно ли восстанавливать забор парка? Или стоить сделать пространство открытым? И пришли к мнению, что в свое время и парк, и забор вокруг него проектировались как завершенное пространство. Есть парки, которые не нуждаются в ограждении. Например, бульвар по проспекту Ленина, что тянется от ул. Володарского до ул. Лесопарковой. Мы настояли, чтобы вдоль проспекта Ленина убрали все дорожные барьерные ограждения, — сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) Виктор Ереклинцев.

Ограждение на Алом поле — это, по мнению чиновника, еще и вопрос психологии.

— Когда мы заходим в большой парк, и за тобой есть ограждение, тебе комфортнее. Когда мы параллельно ул. Красной проложили мощеную дорожку, но забор не был готов, люди по ней не ходили. Как только появился элемент защищенности, народ стал использовать эту дорожку, — заявил Ереклинцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU