2019-12-06T15:28:04+03:00
Общество

Зачем Алому полю в Челябинске забор за 34 миллиона рублей

Об этом рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)
Ольга АНТОНОВА
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Забор на Алом поле, по мнению чиновников, выступает в одной стилевой концепцией с самим парком. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.comЗабор на Алом поле, по мнению чиновников, выступает в одной стилевой концепцией с самим парком. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com
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Летом парк Алое поле обнесли новым забором. На облицованном гранитными плитами фундаменте установили отремонтированную оригинальную чугунную ограду. В ограждении появились дополнительные входы в парк — удобно.

Цена вопроса — 33 млн рублей. Зачем парку такой дорогой забор?

— Целый год перед началом реконструкции мы дискутировали с экспертами — архитекторами, проектировщиками — нужно ли восстанавливать забор парка? Или стоить сделать пространство открытым? И пришли к мнению, что в свое время и парк, и забор вокруг него проектировались как завершенное пространство. Есть парки, которые не нуждаются в ограждении. Например, бульвар по проспекту Ленина, что тянется от ул. Володарского до ул. Лесопарковой. Мы настояли, чтобы вдоль проспекта Ленина убрали все дорожные барьерные ограждения, — сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) Виктор Ереклинцев.

Ограждение на Алом поле — это, по мнению чиновника, еще и вопрос психологии.

— Когда мы заходим в большой парк, и за тобой есть ограждение, тебе комфортнее. Когда мы параллельно ул. Красной проложили мощеную дорожку, но забор не был готов, люди по ней не ходили. Как только появился элемент защищенности, народ стал использовать эту дорожку, — заявил Ереклинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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