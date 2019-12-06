2019-12-06T15:46:15+03:00
Общество

В Челябинской области у поселка Рощино открыли отремонтированный мост

Работы длились семь месяцев
Ольга АНТОНОВА
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Путепровод готов. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".Путепровод готов. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Урал".
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Хорошая новость для автомобилистов: на трассе М-5, у поселка Рощино в Сосновском районе, открыли отремонтировали путепровод.

Капремонт длился семь месяцев. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», самой трудной задачей для мостовиков стала замена крайних балок. Ради них приходилось перекрывать движение под мостом, на шестиполосной федеральной трассе. Старались работать по ночам, вместе с ГИБДД.

Мостовики восстановили дорожную одежду, установили новое металлическое оцинкованное барьерное и перильное ограждения. На проезжей части теперь дорожная разметка из термопластика со стеклошариками.

Верхний слой дорожного покрытия проезжей части — отлично зарекомендовавший себя ЩМА-16 — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он долговечен и качественен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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