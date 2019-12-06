Дороги в Челябинске вновь обработали реагентом
Четыре дня назад, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Наталья Котова выясняла, зачем глубокой ночью обрабатывали противогололедным материалом одну из улиц на Северо-Западе. В содеянном представитель подрядчика, АО «Южуралмост», не сознавался. Хотя комбинированные дорожные машины, которые предназначены для работы с реагентами, есть только у него.
Дневной "просол" дороги на улице Красной. Фото: группа "На дорогах Челябинска 74" vk.com
Тогда Наталья Котова призвала челябинцев фотографировать номера уборочной техники, чтобы предъявлять подрядчику претензии.
Неделей раньше губернатор Алексей Текслер запретил обрабатывать дороги реагентом: у подрядчика, пояснил глава региона, должен быть в достаточном количестве парк техники; приоритет должен сохраняться за механизированной уборкой улиц.
Но в пятницу дороги опять пересолили. Хотя гололеда нет, и температура на улице стремится к нулю. Зачем применили регент?
В соцсетях бьются противники и сторонники «дорожной химии».
Эля Садретдинова: «Пускай лучше соль, чем гололед».
Артем Савельев: «Хватит сыпать! Я лучше по снегу ехать буду. Из-за реагентов к машине не подойти: грязная, одежда пачкается. Потом, высыхая, эта «химия» попадает в воздух. Мы дышим грязной пылью!».
А вашу улицу превратили в грязную лужу?
Грязь с дорог колесами разносится по дворам.Фото: Антон САДЧИКОВ
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