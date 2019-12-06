Дороги в Челябинске вновь обработали реагентом

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-06T18:43:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре дня назад, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Наталья Котова выясняла, зачем глубокой ночью обрабатывали противогололедным материалом одну из улиц на Северо-Западе. В содеянном представитель подрядчика, АО «Южуралмост», не сознавался. Хотя комбинированные дорожные машины, которые предназначены для работы с реагентами, есть только у него.

Дневной "просол" дороги на улице Красной. Фото: группа "На дорогах Челябинска 74" vk.com

Тогда Наталья Котова призвала челябинцев фотографировать номера уборочной техники, чтобы предъявлять подрядчику претензии.

Неделей раньше губернатор Алексей Текслер запретил обрабатывать дороги реагентом: у подрядчика, пояснил глава региона, должен быть в достаточном количестве парк техники; приоритет должен сохраняться за механизированной уборкой улиц.

Но в пятницу дороги опять пересолили. Хотя гололеда нет, и температура на улице стремится к нулю. Зачем применили регент?

В соцсетях бьются противники и сторонники «дорожной химии».

Эля Садретдинова: «Пускай лучше соль, чем гололед».

Артем Савельев: «Хватит сыпать! Я лучше по снегу ехать буду. Из-за реагентов к машине не подойти: грязная, одежда пачкается. Потом, высыхая, эта «химия» попадает в воздух. Мы дышим грязной пылью!».

А вашу улицу превратили в грязную лужу?

Грязь с дорог колесами разносится по дворам.Фото: Антон САДЧИКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU