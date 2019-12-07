В небе над Челябинском разыгрался воздушный бой

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-07T07:31:56+03:00

Истребители поднялись в небо над Челябинском для отработки сложных элементов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В учениях участвовали истребители Су-34 и Су-24МР

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Наведение, захват, уничтожение цели — задачи, которые отрабатывали истребители Центрального военного округа в небе над Челябинском накануне, 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в командирских полетах было задействовали более 30 военных управленцев. Они вели учебные бои — одиночные и групповые. Самым сложным элементом явилось ведение группового воздушного боя против неманевренного противника. Для имитации такого столкновения в воздух одновременно поднялись десять экипажей Су-34 и Су-24МР.

На предельно малых высотах, около пяти метров, военные летчики оттачивали навыки полетов: заход на посадку в сложных метеоусловиях, посадку по навигационным приборам.

Сейчас Челябинский авиаполк — это две эскадрильи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU