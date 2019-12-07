В небе над Челябинском разыгрался воздушный бой
Наведение, захват, уничтожение цели — задачи, которые отрабатывали истребители Центрального военного округа в небе над Челябинском накануне, 6 декабря.
Как сообщает пресс-служба ЦВО, в командирских полетах было задействовали более 30 военных управленцев. Они вели учебные бои — одиночные и групповые. Самым сложным элементом явилось ведение группового воздушного боя против неманевренного противника. Для имитации такого столкновения в воздух одновременно поднялись десять экипажей Су-34 и Су-24МР.
На предельно малых высотах, около пяти метров, военные летчики оттачивали навыки полетов: заход на посадку в сложных метеоусловиях, посадку по навигационным приборам.
Сейчас Челябинский авиаполк — это две эскадрильи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU