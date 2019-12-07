В Челябинске новую остановку поставили задом наперед

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-07T09:58:09+03:00

Нелепица на остановке "поселок Першино": вышагивать нужно в остановку! Фото: соцсети.

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Чехарда с новыми остановочными комплексами в Челябинске продолжается. На прошлой неделе глава города Наталья Котова потребовала решить вопрос с остановкой, поставленной на Алом поле прямо на тротуаре, как случился новый конфуз.

На трамвайной остановке «поселок Першино» в Металлургическом районе новый комплекс стоит почти впритык к рельсам — их отделает шаг. Но этого мало: комплекс установлен «спиной» к рельсам. То есть, вышагивать нужно в стену! Люди толкутся между вагоном и остановкой. Рискуя свалиться на рельсы.

Из-за ошибок в реализации хорошей программы по обновлению остановок своих постов лишились замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Владимир Алейников и начальник городской службы эксплуатации остановок Юрий Кожевников. Кого нужно наказать за нелепицу в Металлургическом районе?

Народ на ошибку чиновников отреагировал по традиции с юмором.

«Уважаемые пассажиры трамвая, выход из вагона на остановке из первой и второй дверей производится в остановку!».

«Главное — разбежаться получше. Тогда с другой стороны остановки будет ждать трамвай до Хогвартса».

«Возле светофора не протолкнуться: весь транспорт останавливается на этом «пятаке». Еще и такую бестолковую остановку поставили: людям не зайти, ни выйти из транспорта нормально. Того и гляди, задавят, ни машины, так пассажиры».

Если остановка предназначена для пассажиров автобусов, то тем, кто ждет трамвая, нужно стоять под открытым небом. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU