Автобус с фанатами челябинского «Трактора» блокировали под Южноуральском

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-07T12:13:04+03:00

Об этом сообщил паблик «Челябинский хоккей»

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В субботу, 7 декабря, в 17.00, в Магнитогорске состоится матч «Трактор» — «Металлург». Фанаты черно-белых на автобусе отправились в Магнитку, поддержать любимую команду.

Однако, как сообщила официальная группа «Челябинский хоккей» ВКонтакте, около полутора часов назад, в нескольких километрах до Южноуральска, автобус с фанатами «Сектора А» остановили «сотрудники полиции, сотрудники Центра «Э» и ОМОН».

Сейчас фанатов «Сектора А» по одному начинают запускать в автобус. «Для справки: под Южноуральском сейчас нулевая температура и сильный ветер», — пишет автор сообщения.

О причинах блокировки автобуса официально не сообщается. Фанаты предполагают, что это действия создающегося альтернативного сектор «Трактора», который «в силу каких-то внутренних причин купирует все попытки «Сектора А» поддерживать команду на выездных матчах».

Но неужели фанаты настолько могущественны, что способны организовать силовую проверку конкурентов?

«Комсомолка» следит за развитие событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU