Стала известна причина остановки автобуса с фанатами «Трактора»
Под Южноуральском на полтора часа был остановлен автобус с фанатами «Трактора». Стали известны причины инцидента.
Выяснилось, что на игру «Трактор» с «Металлургом» в Магнитогорск организовали официальный трансфер. В город металлургов отправились все, кто подал заявки. Как сообщила руководитель службы по связям с общественностью ХК «Трактор» Елена Герасименко, в список вошли 45 болельщиков. Автобус благополучно едет в Магнитогорск.
«Едем спокойно», — сообщил корреспонденту КП-Челябинск один из фанатов.
Были ли другие машины — в пресс-службе клуба не знают.
Комментарий дали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области:
— На подъезде к Южноуральску остановлен автобус с болельщиками сектора А «ультрас». В автобусе находились 30 человек. Среди пассажиров были граждане, готовые на провокационные действия во время матча.
Во время досмотра полицейские изъяли у нескольких пассажиров фаеры, аэрозольные баллоны с краской и наркотическое вещество растительного происхождения.
Как пояснили в полицейском главке, с фанатами проведена профилактическая беседа. Административное дело возбуждено в отношении болельщика, у которого обнаружено вещество растительного происхождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU