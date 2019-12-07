Стала известна причина остановки автобуса с фанатами «Трактора»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-07T12:12:25+03:00

"Среди пассажиров были готовые на провокационные действия во время матча", - пояснили в полиции. Фото: группа "Челябинский хоккей" vk.com

Изменить размер текста: A A

Под Южноуральском на полтора часа был остановлен автобус с фанатами «Трактора». Стали известны причины инцидента.

Выяснилось, что на игру «Трактор» с «Металлургом» в Магнитогорск организовали официальный трансфер. В город металлургов отправились все, кто подал заявки. Как сообщила руководитель службы по связям с общественностью ХК «Трактор» Елена Герасименко, в список вошли 45 болельщиков. Автобус благополучно едет в Магнитогорск.

«Едем спокойно», — сообщил корреспонденту КП-Челябинск один из фанатов.

Были ли другие машины — в пресс-службе клуба не знают.

Комментарий дали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области:

— На подъезде к Южноуральску остановлен автобус с болельщиками сектора А «ультрас». В автобусе находились 30 человек. Среди пассажиров были граждане, готовые на провокационные действия во время матча.

Во время досмотра полицейские изъяли у нескольких пассажиров фаеры, аэрозольные баллоны с краской и наркотическое вещество растительного происхождения.

Как пояснили в полицейском главке, с фанатами проведена профилактическая беседа. Административное дело возбуждено в отношении болельщика, у которого обнаружено вещество растительного происхождения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU