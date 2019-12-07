В Магнитогорске у службы скорой помощи обновился автопарк

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-07T13:44:51+03:00

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В субботу, 7 декабря, с раннего утра делегация областного минздрава работает в Магнитогорске. Министр здравоохранения Юрий Семенов вместе с заместителем директора Центра по координации деятельности медицинских организаций по Магнитогорску осматривает больницы и поликлиники города.

Побывал Юрий Семенов на станции скорой помощи на ул. Коробова, 18. Месяц тому назад специалисты минздрава договорились о встрече с коллективом. У медиков были вопросы по надбавкам к зарплате. В минздраве им пошли на уступки: надбавка за ночные дежурства вырастет с 20% до 50%. В коллективный договор внесены изменения, на станцию прибыл дополнительный автомобиль.

Станция работает в штатном режиме.

Сегодня специалисты Минздрава посетят в Магнитогорске еще 19 объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU