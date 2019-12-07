2019-12-07T13:44:51+03:00
Общество

В Магнитогорске у службы скорой помощи обновился автопарк

В городе металлургов работает министр здравоохранения региона Юрий Семенов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Автопарк службы скорой помощи в Магнитогорске обновился. Фото: министерство здравоохранения Челябинской области.Автопарк службы скорой помощи в Магнитогорске обновился. Фото: министерство здравоохранения Челябинской области.
Изменить размер текста:

В субботу, 7 декабря, с раннего утра делегация областного минздрава работает в Магнитогорске. Министр здравоохранения Юрий Семенов вместе с заместителем директора Центра по координации деятельности медицинских организаций по Магнитогорску осматривает больницы и поликлиники города.

Побывал Юрий Семенов на станции скорой помощи на ул. Коробова, 18. Месяц тому назад специалисты минздрава договорились о встрече с коллективом. У медиков были вопросы по надбавкам к зарплате. В минздраве им пошли на уступки: надбавка за ночные дежурства вырастет с 20% до 50%. В коллективный договор внесены изменения, на станцию прибыл дополнительный автомобиль.

Станция работает в штатном режиме.

Сегодня специалисты Минздрава посетят в Магнитогорске еще 19 объектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске отремонтированный сквер взяли под видеоохрану
ХК «Трактор» сделал заявление по остановке автобуса фанатов
В Челябинске дороги залило грязью из-за противогололедных реагентов
Губернатор Алексей Текслер дал старт этапу Кубка мира по сноуборду
Стала известна причина остановки автобуса с фанатами «Трактора»
Автобус с фанатами челябинского «Трактора» блокировали под Южноуральском
В Магнитогорске пропал человек с татуировками на пальцах
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Магнитогорск строит один из лучших парков в стране
В Челябинской области меняется график движения электричек
В небе над Челябинском разыгрался воздушный бой
Дороги в Челябинске вновь обработали реагентом
На Челябинск движутся снегопады
В Челябинской области у поселка Рощино открыли отремонтированный мост