В Челябинске дороги залило грязью из-за противогололедных реагентов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-07T15:50:40+03:00

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Накануне, 6 декабря, машины подрядчика по обслуживанию дорог, АО «Южуралмост» крепко обработали противогололедными реагентами улицу Братьев Кашириных, Красную, проспект Ленина, Сони Кривой. При нулевой температуре воздуха соль быстро превратила снег в черную грязь.

А ведь недавно губернатор Алексей Текслер распорядился минимизировать использование реагентов, указав, что приоритет должен быть отдан механизированной уборке. И глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии представителю подрядчика указала: реагенты убрать!

Но, видимо, смесей куплено много, потому подрядчик идет наперекор распоряжениям властей.

А народ шумит, возмущаясь грязью.

Евгений Писаренко: «Металлургический район засыпан реагентами! Будто дождь прошел. Приезжайте, прокатитесь на авто, посмотрите! «Южуралмост» распоряжения губернатора и мэра ни во что не ставит!».

Алексей Богданов: «Улица Братьев Кашириных тоже как после дождя».

Ирина Егорова: «Реагенты губят автомобили, разъедают обувь. Высыхая, сухая соль попадает в наши легкие вместе с пылью».

Будто дождь прошел. Фото: Денис Ни.

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ИСТОЧНИК KP.RU