2019-12-07T15:50:40+03:00
Общество

В Челябинске дороги залило грязью из-за противогололедных реагентов

Сигналы SOS приходят из разных районов города
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Улица Сони Кривой. Грязно. Фото: Денис Ни.Улица Сони Кривой. Грязно. Фото: Денис Ни.
Изменить размер текста:

Накануне, 6 декабря, машины подрядчика по обслуживанию дорог, АО «Южуралмост» крепко обработали противогололедными реагентами улицу Братьев Кашириных, Красную, проспект Ленина, Сони Кривой. При нулевой температуре воздуха соль быстро превратила снег в черную грязь.

А ведь недавно губернатор Алексей Текслер распорядился минимизировать использование реагентов, указав, что приоритет должен быть отдан механизированной уборке. И глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии представителю подрядчика указала: реагенты убрать!

Но, видимо, смесей куплено много, потому подрядчик идет наперекор распоряжениям властей.

А народ шумит, возмущаясь грязью.

Евгений Писаренко: «Металлургический район засыпан реагентами! Будто дождь прошел. Приезжайте, прокатитесь на авто, посмотрите! «Южуралмост» распоряжения губернатора и мэра ни во что не ставит!».

Алексей Богданов: «Улица Братьев Кашириных тоже как после дождя».

Ирина Егорова: «Реагенты губят автомобили, разъедают обувь. Высыхая, сухая соль попадает в наши легкие вместе с пылью».

Будто дождь прошел. Фото: Денис Ни.

Будто дождь прошел. Фото: Денис Ни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске отремонтированный сквер взяли под видеоохрану
ХК «Трактор» сделал заявление по остановке автобуса фанатов
Губернатор Алексей Текслер дал старт этапу Кубка мира по сноуборду
В Магнитогорске у службы скорой помощи обновился автопарк
Стала известна причина остановки автобуса с фанатами «Трактора»
Автобус с фанатами челябинского «Трактора» блокировали под Южноуральском
В Магнитогорске пропал человек с татуировками на пальцах
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Магнитогорск строит один из лучших парков в стране
В Челябинской области меняется график движения электричек
В небе над Челябинском разыгрался воздушный бой
Дороги в Челябинске вновь обработали реагентом
На Челябинск движутся снегопады
В Челябинской области у поселка Рощино открыли отремонтированный мост