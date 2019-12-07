ХК «Трактор» сделал заявление по остановке автобуса фанатов
Сегодня по дороге в Магнитогорск на трассе полиция остановила автобус с фанатами «Трактора» — ехали на игру с «Металлургом».
Как объяснили в региональном ГУ МВД по Челябинской области, среди пассажиров были готовые на провокации во время матча.
Во время досмотра автобуса у нескольких болельщиков обнаружили фаер, баллоны с краской. У одного из путешественников нашли наркотическое вещество растительного происхождения: составлен административный протокол.
Через полтора часа автобус двинулся дальше. А в ХК «Трактор» сделали официальное заявление:
— Клуб не имеет никакого отношения к произошедшему. О произошедшем клуб узнал от третьих лиц. Попытки экс-менеджера по работе с болельщиками Артема Воробьева обвинить администрацию «Трактора» в произошедшем — голословны.
Клуб официально собрал заявки для участия болельщиков в выезде в Магнитогорск. Всем желающим предоставили места в автобусе. В ХК «Трактор» подтвердили, что клуб заинтересован во всех болельщиках: не важно, к какому сектору они себя относят. От клуба была подана заявка на 150 билетов на фанатский сектор. Те, кто не подал заявку на трансфер, добираются самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU