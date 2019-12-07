В Челябинске отремонтированный сквер взяли под видеоохрану
Круглосуточно, с семи точек, просматривается территория отремонтированного скверика у КПЗиС в Ленинском районе. Как сообщили в местной администрации, трансляция на мониторы службы охраны идет в режиме онлайн.
На сервере информация хранится две недели. Власти надеются, что вандалы теперь точно не тронут детских качелей и не будут ломать саженцы.
Об установке камер видеонаблюдения в отремонтированных общественных пространствах ранее говорила глава Челябинска Наталья Котова. Система «Безопасный город» сделает жизнь горожан комфортнее, сбережет бюджетные деньги, вложенные в реконструкции.
Напомним, что осенью вандалы испортили качели в отремонтированном сквере по Университетской набережной. Подрядчик восстанавливал порядок за свой счет.
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ИСТОЧНИК KP.RU