2019-12-07T15:48:02+03:00
Общество

В Челябинске отремонтированный сквер взяли под видеоохрану

Семь камер просматривают площадку в Ленинском районе
Людмила СТЕПАШКИНА
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Сквер в Ленинском районе под видеоохраной. Фото: администрация района.Сквер в Ленинском районе под видеоохраной. Фото: администрация района.
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Круглосуточно, с семи точек, просматривается территория отремонтированного скверика у КПЗиС в Ленинском районе. Как сообщили в местной администрации, трансляция на мониторы службы охраны идет в режиме онлайн.

На сервере информация хранится две недели. Власти надеются, что вандалы теперь точно не тронут детских качелей и не будут ломать саженцы.

Об установке камер видеонаблюдения в отремонтированных общественных пространствах ранее говорила глава Челябинска Наталья Котова. Система «Безопасный город» сделает жизнь горожан комфортнее, сбережет бюджетные деньги, вложенные в реконструкции.

Напомним, что осенью вандалы испортили качели в отремонтированном сквере по Университетской набережной. Подрядчик восстанавливал порядок за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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