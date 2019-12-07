В Челябинске весь день лепили снеговиков-добряков

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-07T18:53:19+03:00

Снеговик-почтовик: бывает и такой! Фото: Вера Касаткина.

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Снег был что надо — рыхлый. Он хорошо скатывался в снежки, снежки превращались в комья, комья становились снеговиками.

Всю субботу челябинцы лепили человечков у арены «Трактор». Флешмоб «Снеговики-добряки» был призван привлечь внимание горожан к тяжелобольным детям.

К акции присоединились 60 участников — федеральные компании, предприятия, предприниматели, студенты, школьники, журналисты, сотрудники железной дороги, спортсмены, служащие министерства, работники железной дороги.

— А ведь еще неделю назад было непонятно, будет ли из чего лепить снеговиков в объявленный день. Мы просили у неба снег, как земледельцы просят дождя, и погода помогла, — делится один из организаторов инициатор акции Елена Вериго, PR-директор группы компаний «Микар». — Но готовы были к форс-мажору: наши участники приготовили необычных снеговиков. Из стекла, дерева, синтепона.

Как рассказала пресс-секретарь благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Вера Касаткина, переносных снеговиков потом перевезли к детской больнице. Детям их отлично видно!

Кстати, на флэшмобе организаторы распределили между участниками 100 писем пациентов детского онкоцентра к Деду Морозу.

Исполнятся все желания — от железной дороги маленькому мальчику до ноутбука девочке-подростку. Она долго лечится, и школьную программу осваивает в больнице.

Собрание снеговиков: скоро в дорогу, на территорию областной детской больницы. Фото: Вера Касаткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU