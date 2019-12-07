В Челябинске у органного зала высадили девять огромных кедров

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-07T19:41:41+03:00

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Точно по графику и в идеальную погоду — у органного зала «Родина» высадили первую партию деревьев-крупномеров. Пространство скверика будут обживать сибирские сосны, которые в народе называют кедрами. Деревья в пять метров высотой приехали из питомника на Алтае.

— Это первая партия деревьев, указанных в проекте благоустройства территории, прилегающей к «Родине», — сообщила корреспонденту КП-Челябинск руководитель студии ландшафтного дизайна Марина Фролова, автор проекта. — Договор на поставку деревьев заключен в августе, но в жару хвойники не высаживают. А сейчас погода отличная. Мы укладываемся во все сроки. Проект высадки хвойников на этом месте согласован еще в апреле.

Скоро в город придет еще одна «зеленая партия»: семь кедров с Алтая и пять веймутовых сосен высотой 3,5 метра. Их доставят из Москвы.

— Сосна веймутова отличается мягкими длинными иглами, ее хвоя дает ажурную тень. В этом была наша задумка: чередовать плотную зелень кедров и кружево веймутовых сосен. По проекту у нас будут скамьи — 60 погонных метров, внутри скверика, — говорит Марина.

Напомним, на прошлой неделе урбанист Лев Владов заклеймил власти Калининского района за спил старых тополей у «Родины». По словам урбаниста, деревья были здоровы.

Новые хвойники украсят сквер. Теперь им нужно обеспечить постоянный уход.

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ИСТОЧНИК KP.RU