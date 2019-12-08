2019-12-08T08:30:04+03:00
Общество

В Челябинске стали меньше жаловаться на смог

В следующем году в регионе появятся новые посты мониторинга состояния воздуха
Андрей АБРАМОВ
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Челябинцы стали меньше жаловаться на смог.Челябинцы стали меньше жаловаться на смог.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Интересные данные опубликовало министерство экологии Челябинской области. Специалисты сравнили количество жалоб на воздух за три квартала 2019 и прошлого года. В этом году в министерство поступило 602 жалобы, что на 18 меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Сегодня в Челябинской области есть 16 стационарных постов для анализа качества воздуха. Но распределены они неравномерно: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст. Планируется добавить еще семь точек на карте региона — сейчас идут переговоры о передачи земли под датчики, об этом пишет «Медиазавод» за ссылкой пресс-службу министерства экологии Челябинской области.

Кроме того, чиновники напомнили, что в регионе существует план по снижению выбросов. Он включает обновление общественного транспорта, работу с десятью крупными челябинскими заводами, закрытие городской свалки и тушение эндогенный пожаров в Коркино.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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