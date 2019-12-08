2019-12-08T11:46:23+03:00
Спорт

Хоккеист из Челябинска прервал безголевую серию россиян за клуб из NHL

Шайбу он забросил коньком
Андрей АБРАМОВ
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Яков Тренин иногда приезжает в Челябинск, но большую часть времени тренируется в Канаде.Яков Тренин иногда приезжает в Челябинск, но большую часть времени тренируется в Канаде.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Нападающий канадского клуба «Нэшвилл» Яков Тренин в игре против «Нью-Джерси» забросил свою первую шайбу в NHL. Матч проходил 8 декабря. Примечательно, что форварды из России не забивали за «Нэшвилл» последние семь лет, с тех пор как там играл известный хоккеист Александр Радулов.

Яков Тренин родился и учился играть в хоккей в Челябинске. Сыграл несколько матчей за «Трактор», но большинство игр провел в молодежной лиге. Пять лет назад он уехал в Канаду и с тех пор упорно работал над своим мастерством. Играл сначала с юниорами, затем перешел в Американскую хоккейную лигу и вот добрался до NHL.

Шайбу во время игры с «Нью-Джерси» Тренин забросил, предположительно, коньком. Слишком сумбурной была ситуация на льду. Матч завершился в пользу «Нэшвилл» 6:4. В хоккейной тусовке год назад ходили слухи, что Тренин вернется в КХЛ. Однако судя по его успехам за океаном, пока он намерен набирать форму в NHL.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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