Автоледи сбила школьника на пешеходном переходе в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-09T08:19:19+03:00

Под колеса Audi Q5 ребенок получил травмы и доставлен в больницу

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В Челябинске на улице Сони Кривой автомобиль Audi Q5 сбил школьника. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, 9 декабря.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу напротив школы № 138 и попал под колеса авто. За рулем Audi Q5 была 33-летняя автоледи. Все произошло в 7:50. Ребенок с легкими травмами ноги доставлен в больницу для обследования. Предварительно, у него ушиб голени.

— Несовершеннолетний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево напротив дома на Сони Кривой, 54. Дорожно-транспортное происшествие оформляется сотрудниками Госавтоинспекции, — прокомментировали в городской ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU