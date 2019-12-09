2019-12-09T10:19:23+03:00
Общество

Неисправный самолет из Челябинска приземлился в Шереметьево

Борт летел из Челябинска в Москву
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самолет Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием приземлился в аэропорту Шереметьево. Он выполнял рейс из Челябинска в Москву.

Посадка прошла в штатном режиме, сообщают экстренные службы.

При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования. Пострадавших нет, причины неисправностей выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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