Где в Челябинске будут продавать легальные елки

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-09T15:38:28+03:00

Купить елку в Челябинске можно будет в сотне мест, но лишь 85 легальные. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В городе откроется 85 новогодних базаров, чтобы можно было купить елку

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Купить елку в Челябинске можно будет уже на следующей недели. Мэрия решила открыть 85 официальных точек, чтобы всем хватило. Места торговцами взяты в аренду, потому городской бюджет получит положенные деньги.

— В этом году мы учли все пожелания горожан и откроем елочные базары на привычных им местах. Раньше торговых точек было меньше, и челябинцы все равно покупали там, где им удобно, даже у нелегальных торговцев, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, из года в год торговля елками в Челябинске была полудикой. Колючий товар выставляли на перекрестках. Стволы загораживали обзор дороги водителям, мешали пешеходам. Но все равно от желающих купить елку в Челябинске не было отбоя.

Уже 1 января улицы города превращались в свалку нераспроданных деревьев. Торговцы исчезали, деревья приходилось убирать коммунальным службам.

Кстати, штраф за нелегальную торговлю елками составляет до 5 000 руб. для физлица и 50 000 руб. — для индивидуального предпринимателя. Наказание для юрлиц — до 200 000 руб. А вы в этом году собираетесь купить елку в Челябинске?

Адреса официальных новогодних базаров, где можно купить елку в Челябинске смотри ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU