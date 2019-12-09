В Челябинске парень после драки угнал BMW у его владельца
В субботу, 6 декабря после полуночи во дворе по улице Молодежной в Челябинске завязалась драка.
— Стоял возле машины, когда он ударил меня в лицо, — рассказывал запыхавшийся гражданин прибывшим на место бойцам Росгвардии.
По его словам, он зацепился языком с пьяным прохожим. Перепалка переросла в драку… Пока потерпевший приходил в себя, дебошир заскочил в его BMW и дал по газам.
— У нас были приметы подозреваемого и автомобиля, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области. — Через полчаса мы нашли угнанную иномарку с разбитым лобовым стеклом и мятым капотом во дворе жилого дома по улице Сталеваров.
Росгвардейцы вызвали оперативников и продолжили поиски угонщика. В шесть утра увидели бредущего по улице пьяного человек. Приметы совпадали.
— Подозреваемый задержан. Ему 20 лет, живет в Челябинске. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, — комментируют в Росгвардии.
Ему грозит наказание минимум по двум статья: хулиганство и угон. Если по первой он, скорее всего, отделается штрафом, то угон — это уже серьезно, можно схлопотать до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU