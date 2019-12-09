Полмиллиарда рублей потратят чиновники на резиденцию губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-09T16:39:50+03:00

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В Челябинске достроят «обкомовские дачи» — ныне резиденция губернатора области: там будет спа-зона и хаммам. На закрытой от посторонних глаз территории начинаются строительные работы.

Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок. Подрядчик займется возведением пристроя к гостинице в закрытом комплексе в лесопарковой зоне и реставрационными работами. Максимальная цена контракта — 441 млн руб., из них 119 млн руб. будут направлены уже в этом году. Все расходы — за счет областного бюджета.

На сайте госзакупок также сообщается, что действующее здание гостиницы представляет собой четырехэтажный корпус с одноэтажным пристроем с баней, хаммам и бассейном. Одноэтажная часть подлежит сносу, на ее месте предусматривается новый трехэтажный пристрой с подвалом, существующая четырехэтажная часть надстраивается еще одним жилым этажом. Завершить работу подрядчик должен до конца 2020 года.

Напомним, что так называемые «обкомовские дачи» находятся в Челябинском городском бору, недалеко от Шершневской плотины. Предполагалось, что в резиденции губернатора разместится кто-либо из лидеров стран ШОС и БРИКС, визит которых в Челябинск был запланирован на 2020 год. Позднее стало известно, что главы государств встретятся в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU