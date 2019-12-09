Челябинец будет обжаловать штраф в 40 тысяч рублей за фейковую новость

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-09T17:13:40+03:00

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10 июля в поселке Роза Челябинской области возле входа в кулинарию рухнул кусок асфальта. Диаметром более двух метров и глубиной не менее метра.

На следующий день челябинский общественник Сергей Белогорохов выложил в соцсети Фэйсбук пост, где разместил фото, видео и все сопроводил текстом: мол, что будет дальше, когда по соседству заработает крупное производство. Где гарантии, что Роза не провалится вместе с людьми.

На этот пост обратил внимание директор ООО «Промрекультивация» и написал заявление в полицию с просьбой проверить его на распространение недостоверной информации.

В итоге сегодня суд оштрафовал Белогорохова на 40 тысяч рублей.

— Мы будем оспаривать это решение вплоть до Европейского суда, — сказал общественник. — В тот вечер я слышал серию взрывов. Спрашивал у знакомых — все слышали. На следующий день я прочитал такие же сообщения в соцсетях, нашел там фото и видео и сделал репост со своим комментарием. И теперь меня оштрафовали по статье, как СМИ, к которым я вообще не отношусь.

Не согласен с решением и адвокат Белогорохова Андрей Лепехин:

— В тот день ту же самую информацию опубликовало большинство местных СМИ. А привлекли только Белогорохова. Почему? Мы обжалуем это решение, когда выйдет постановление.

КОММЕНТАРИЙ

— Причиной провала в поселке Розе стала старая выгребная яма, — сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU