Авария в сторону Ленинского района в Челябинске парализовала движение
Около 19 часов наш корреспондент Ирина Фадюшина встала в пробку на мосту, что ведет с вокзала в Ленинский район. Здесь «шеркнулись» две иномарки.
— Авария пустяковая, но автомобили перекрыли две полосы движения по дороге в район, — говорит Ирина. — И теперь парализованы два пути на мост: с улицы Доватора и от «Синегорья».
Интернет-сервис указывает на то, что в этом месте на 19:30 пробка в семь баллов. Выбирайте маршрут, или запаситесь терпением.
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