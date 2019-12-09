Эксперты обсудят, нужен ли Челябинску общественный контроль за чистотой воздуха

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-09T18:00:29+03:00

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Приглашаем на пресс-конференцию, посвященную итогам двухлетнего контроля за чистотой воздуха, организованного региональной экологической общественной организацией «АнтиСмог».

Представители организации расскажут о специфике работы передвижной экологической лаборатории, корреляции данных общественников с показателями, приводимыми государственными надзорными ведомствами, результатах работы по выявлению основных загрязнителей и общественных инициативах «АнтиСмога».

Вы сможете задать вопросы по следующим проектам:

«Экоконтроль» — использование передвижной экологической лаборатории и другого профессионального оборудования.

«Чистые игры» — серия развлекательных, но от того не менее полезных мероприятий. За два года работы «АнтиСмога» в Челябинске, Коркино, Троицке, Озерске, Миньяре, Златоусте, Миассе и других населенных пунктах региона было проведено 30 игр, в которых приняли участие 1572 человек. Собрано 33,9 тонн раздельного мусора.

«Экологика» — образовательно-воспитательный комплекс мероприятий по формированию экологической культуры у школьников.

«Общественный инспектор» — работа волонтеров в помощь Росприроднадзору. Только за 2019 год общественные инспекторы от движения «АнтиСмог» провели 86 мероприятий, по результатам которых составили 33 акта о нарушении природоохранного законодательства, осуществили 67 инспекционных выездов экологического патруля. О нарушениях природоохранного законодательства жители могут сообщать на телефон горячей линии организации +7-351-777-08-08, в мессенджерах +79517770808 и группах в социальных сетях.

Спикеры:

Михаил Махов — руководитель ЧРЭОО по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ»

Евгений Маленкин — заместитель руководителя ЧРЭОО по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ»

Нина Байдимирова — руководитель проекта «Экопатруль» ЧРЭОО по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ»

Олеся Ефимова — руководитель проектов ЧРЭОО по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ»

Пресс-конференция состоится во вторник, 10 декабря в 12.00 в редакции «Комсомольской правды» по адресу: Челябинск, улица Красная, 4, оф. 608