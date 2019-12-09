Травма Томаша Гики добавила расстройства болельщикам в матче «Трактора» с «Сибирью»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-09T19:19:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый период оказался равным, и команды ушли на перерыв при счете 0:0. Однако одна из первых атак «Сибири» во втором отрезке матча принесла гостям успех. До сирены произошел неприятный эпизод. Легионер «Трактора» Томаш Гика получил травму, после игрового единоборства неудачно ударившись о борт.

Ближе к середине третьего периода сибиряки увеличили разрыв в счете — 2:0. Незадолго до сирены Ник Бэйлен сумел сократить разрыв в счете до 2:1. Но на большее хозяев не хватило.

Кстати, счет 2:1 — самый популярный в противостоянии «Трактора» и «Сибири». Такой результат соперники фиксируют уже пятый раз кряду!

В чемпионате КХЛ наступит перерыв, связанный с проведением этапа Еврохоккейтура. Следующий домашний матч «Трактора» проведет только 19 декабря с хабаровским «Амуром», а после сыграет с «Нефтехимиком» (21 декабря).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU