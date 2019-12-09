2019-12-09T19:19:48+03:00
Спорт

Травма Томаша Гики добавила расстройства болельщикам в матче «Трактора» с «Сибирью»

Черно-белые уступили в домашнем матче новосибирцам со счетом 1:2
Алексей МИКУШИН
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"Трактор" уступил противнику "Сибири" в домашнем матче 1:2."Трактор" уступил противнику "Сибири" в домашнем матче 1:2.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Первый период оказался равным, и команды ушли на перерыв при счете 0:0. Однако одна из первых атак «Сибири» во втором отрезке матча принесла гостям успех. До сирены произошел неприятный эпизод. Легионер «Трактора» Томаш Гика получил травму, после игрового единоборства неудачно ударившись о борт.

Ближе к середине третьего периода сибиряки увеличили разрыв в счете — 2:0. Незадолго до сирены Ник Бэйлен сумел сократить разрыв в счете до 2:1. Но на большее хозяев не хватило.

Кстати, счет 2:1 — самый популярный в противостоянии «Трактора» и «Сибири». Такой результат соперники фиксируют уже пятый раз кряду!

В чемпионате КХЛ наступит перерыв, связанный с проведением этапа Еврохоккейтура. Следующий домашний матч «Трактора» проведет только 19 декабря с хабаровским «Амуром», а после сыграет с «Нефтехимиком» (21 декабря).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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