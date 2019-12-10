2019-12-10T06:23:27+03:00
Общество

В Челябинске продлили бесплатную вакцинацию от гриппа до 20 декабря

Поставить прививку может любой желающий старше 18 лет
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинске растет число заболевших гриппом. По данным Роспотребнадзора, ситуация пока оценивается как неэпидемическая. Чтобы остановить рост заболеваемости, в горздраве решили продлить сроки бесплатной вакцинации до 20 декабря.

Это решение было принято на заседании областного оперативного штаба по гриппу.

— Грипп опасен серьезными осложнениями, а вакцинация — самый действенный способ их избежать. В первую очередь нужно обезопасить себя пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также работникам образования, здравоохранения, транспорта, торговли и всем тем, кто общается с большим количеством людей, — напомнили в Управлении здравоохранения Челябинска.

За информацией где и когда будут вакцинировать, можно следить на сайте горздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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