2019-12-10T07:06:29+03:00
Происшествия

В Челябинске дошкольник получил тяжелые травмы, попав под колеса иномарки

Ребенок сейчас в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадавшего мальчика госпитализировали.Пострадавшего мальчика госпитализировали.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Ленинском районе Челябинска водитель Chevrolet Captiva сбил 6-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте возле дома №124б по улице Барбюса. Очевидцы немедленно вызвали «скорую».

— От удара дошкольник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент происшествия мальчик находился на прогулке со своей 12-летней сестрой. Был в одежде без световозвращающих элементов, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

За рулем иномарки был 51-летний водитель. В произошедшем разбираются госавтоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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