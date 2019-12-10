В Челябинске дошкольник получил тяжелые травмы, попав под колеса иномарки
В Ленинском районе Челябинска водитель Chevrolet Captiva сбил 6-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте возле дома №124б по улице Барбюса. Очевидцы немедленно вызвали «скорую».
— От удара дошкольник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент происшествия мальчик находился на прогулке со своей 12-летней сестрой. Был в одежде без световозвращающих элементов, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
За рулем иномарки был 51-летний водитель. В произошедшем разбираются госавтоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU