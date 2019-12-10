Депутата из Челябинска увезли из Госдумы на «скорой»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-10T18:14:30+03:00

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Сегодня, 10 декабря, в больницу попал депутат Госдумы от Челябинской области, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Его увезли на «скорой» прямо с пленарного заседания. Медики заподозрили острый аппендицит.

Как сообщил политик в соцсетях, операция прошла успешно.

— Спасибо хирургам! Все сделали четко! Скоро встану на ноги и снова в строю, — написал Владимир Барматов на своей странице в Instagram.

Депутат рассчитывает выйти на работу уже в понедельник, 16 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU