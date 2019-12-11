2019-12-11T09:27:25+03:00
Общество

В Челябинске продают раритетные новогодние игрушки за 100 тысяч рублей

Почем советские елочные украшения, узнала КП-Челябинск
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Под Новый год многие челябинцы хотели бы повесить на елку «те самые игрушки», которые помнят с детства.Под Новый год многие челябинцы хотели бы повесить на елку «те самые игрушки», которые помнят с детства.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ностальгия по Советскому Союзу у челябинцев все чаще становится поводом заработать. Ведь под Новый год многие хотели бы повесить на елку «те самые игрушки», которые помнят с детства. Спрос и предложение изучил Медиазавод.

Цена зависит от редкости игрушек и их состояния. Набор из пяти игрушек, например, Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга в комплекте стоят 6,5 тысяч рублей (стекло, 10-12 сантиметров высотой и крепеж-клипса).

Ностальгия по Советскому Союзу у челябинцев все чаще становится поводом заработать в Новый год. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ностальгия по Советскому Союзу у челябинцев все чаще становится поводом заработать в Новый год.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Две игрушки — малыши с погремушками из стекла на клипсе стоят 4 тысячи рублей, а набор из трех игрушек: двух мужичков с ноготок и одной Настеньки — 3 тысячи рублей.

За 4 тысячи рублей можно приобрести набор на космическую тематику: спутники из стекляруса, несколько стеклянных шаров, прожекторов, шишек и сову. Всего в наборе 19 вещей. За 2,5 тысячи отдадут дирижабль с надписью СССР.

Популярный в советское время пластиковый «набор огородника» выйдет дешевле: кукурузу, морковку, горох, баклажан, желудь, грушу, клубнику отдадут за 2 тысячи рублей.

За 100 тысяч рублей предлагают целый ящик игрушек: грибы, сосульки, шишки, кукуруза, звезды — и все из стекла. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За 100 тысяч рублей предлагают целый ящик игрушек: грибы, сосульки, шишки, кукуруза, звезды — и все из стекла.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За 100 тысяч рублей предлагают целый ящик игрушек: грибы, сосульки, шишки, кукуруза, звезды — и все из стекла. Они бережно копились в течение 50-70-х годов и потом хранились у продавца. Такая раритетная коллекция раньше была в каждом доме. Хотя поштучно игрушки, фонарики, бусы, гирлянды продают даже за 30 рублей.

Символ под елку — фигурки Деда Мороза и Снегурочки — отдадут за 6 тысяч рублей. У дедушки тулуп из ткани, а вот внучка скорее пластиковая. Ватный Дед Мороз с мешком подарков и деревянным посохом из 50-60-х годов стоит аж 15 тысяч рублей.

Набор 50-70 годов стоит в Челябинске 100 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Набор 50-70 годов стоит в Челябинске 100 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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