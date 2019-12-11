2019-12-11T15:23:34+03:00
Общество

В Челябинске бывшего чиновника мэрии допросят по делу Тефтелева

Евгений Пашков руководил городским Управлением капитального строительства
Ольга АНТОНОВА
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До переезда в Челябинск Евгений Пашков отвечал за большие стройки в Магнитогорске. Фото: Верстов-инфо.До переезда в Челябинск Евгений Пашков отвечал за большие стройки в Магнитогорске. Фото: Верстов-инфо.
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Вместе с фамилиями бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева и депутата городской думы Сергея Селещука в громком деле с их задержаниями звучит фамилия Евгения Пашкова.

Его могут допросить по «делу Тефтелева». Бывшего мэра нашего города, напомним, подозревают в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Мзда была адресована представителем коммерческой фирмы.

Евгений Пашков при мэре Евгении Тефтелеве возглавлял городское Управление капитального строительства (УКС). Управление курирует, в том числе, появление таких важных социальных объектов, как садики и школы.

УКС в Челябинске Пашков возглавлял с 2014 года. Из Магнитогорска в областной центр работать его пригласил Евгений Тефтелев, став мэром миллионника. В Магнитогорске Пашков руководил муниципальным казенным управлением «Магнитогорскинвестстрой».

Во то время, когда в Челябинске Евгений Пашков руководил Управлением капитального строительства, в 2015-2017 гг, фирма Сергея Селещука строила детские сады, возвела школу в «Парковом» — самую крупную на тот момент в УрФО.

С поста начальника УКСа Пашков был уволен Натальей Котовой а августе нынешнего года.

Задержание Евгения Тефтелева бывшего мэра Челябинска и вице-губернатора. Что об этом известно

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ИСТОЧНИК KP.RU

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