2019-12-12T11:59:25+03:00
Дом. Семья

В национальном парке «Зюраткуль» хотят разводить норок

«Комсомолка» узнала, зачем нужны пушные зверьки
Ольга АНТОНОВА
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В национальном парке "Зюраткуль" будут разводить норку.В национальном парке "Зюраткуль" будут разводить норку.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Челябинской области, в национальном парке «Зюраткуль», планируется открыть музей норки. Узнать все о красивых грациозных животных скоро можно будет в новом визит-центре «Тюлюк». Здание активно ремонтируется. На первом этаже появятся комнаты для отдыха туристов, на втором разместится музей.

Еще в планах руководства национального парка — создание питомника по разведению ценного пушного зверя. Но не меха для шуб! Как рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе национального парка, питомник русской норки нужен для разведения и выпуска животных в дикую природу — на просторы национального парка «Зюраткуль».

Климатические условия национального парка как нельзя лучше подходят для обитания хищного зверя: в лесной чаще прохладно летом, снежно зимой. Есть богатая кормовая база.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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