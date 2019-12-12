В национальном парке «Зюраткуль» хотят разводить норок

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-12T11:59:25+03:00

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В Челябинской области, в национальном парке «Зюраткуль», планируется открыть музей норки. Узнать все о красивых грациозных животных скоро можно будет в новом визит-центре «Тюлюк». Здание активно ремонтируется. На первом этаже появятся комнаты для отдыха туристов, на втором разместится музей.

Еще в планах руководства национального парка — создание питомника по разведению ценного пушного зверя. Но не меха для шуб! Как рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе национального парка, питомник русской норки нужен для разведения и выпуска животных в дикую природу — на просторы национального парка «Зюраткуль».

Климатические условия национального парка как нельзя лучше подходят для обитания хищного зверя: в лесной чаще прохладно летом, снежно зимой. Есть богатая кормовая база.

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ИСТОЧНИК KP.RU