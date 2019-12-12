Вымираем: в Челябинской области живет больше стариков и меньше молодежи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-12T12:14:55+03:00

В Челябинской области живет больше стариков и меньше молодежи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В ближайшие 15 лет в Челябинской области резко изменится возрастной баланс населения региона. В 2020 году на Южном Урале будет проживать около 680 тыс. молодежи трудоспособного возраста, более 1 млн 870 тыс. работающего населения и около 920 тыс. пенсионеров, сообщает Урал-пресс-информ.

А к 2036 году численность молодежи уменьшится до полумиллиона человек, граждан трудоспособного возраста станет меньше на 100 тыс. человек; старше трудоспособного возраста станет 970 тыс. южноуральцев.

Интересно соотношение молодых и старых на тысячу населения: в 2020 году будет приходиться 363 представителя молодого поколения и 491 — старшего. Через 15 лет разница усилится: 297 молодых людей и 554 пожилых на каждую тысячу граждан трудоспособного возраста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU