Житель Челябинска разбился за городом из-за сильного снегопада

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-12T12:41:48+03:00

Шансов выжить в помятой легковушке были ничтожными. Фото: ГИБДД Челябинской области.

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Смертельное ДТП произошло в четверг, 12 декабря на 32-м км автодороги Западный обход. В двенадцатом часу дня легковушка срезалась в грузовик. Водитель автомобиля погиб на месте.

— По предварительной информации, 43-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением в условиях снегопада и выехал на встречную полосу. Там малина столкнулась с грузовичком «Скания», — рассказали подробности ДТП в ГИБДД Челябинской области.

А у "Скании" всего лишь разбит бок. Фото: ГИБДД Челябинской области.

Водитель отечественного авто погиб на месте. Его машина серьезно пострадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU