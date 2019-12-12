Житель Челябинска разбился за городом из-за сильного снегопада
Смертельное ДТП произошло в четверг, 12 декабря на 32-м км автодороги Западный обход. В двенадцатом часу дня легковушка срезалась в грузовик. Водитель автомобиля погиб на месте.
— По предварительной информации, 43-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением в условиях снегопада и выехал на встречную полосу. Там малина столкнулась с грузовичком «Скания», — рассказали подробности ДТП в ГИБДД Челябинской области.
А у "Скании" всего лишь разбит бок. Фото: ГИБДД Челябинской области.
Водитель отечественного авто погиб на месте. Его машина серьезно пострадала.
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ИСТОЧНИК KP.RU