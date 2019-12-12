В Челябинске сообщают о приближающихся морозах

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-12T16:34:02+03:00

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Интернет пугает горожан: в пятницу и выходные нас ожидают суровые морозы. Однако, гидрометцентр Челябинской области успокаивает: даже в низинах столбик термометра ночью не опустится ниже вполне типичных для региона -23 градусов.

— В следующие три дня, средняя погода составит от -7 до -9 в Челябинске, опускаясь в некоторых частях области до -11. Минимальная температура воздуха ночью в среднем -18 градусов — рассказали синоптики.

В то же время отметим, что согласно прогнозу на сайте гидрометцентра, завтра, в пятницу 13 декабря, ожидается сильный ветер в регионе: в некоторых частях области могут быть порывы до 14 метров в секунду.

КСТАТИ

Погодные рекорды декабря

Бывали годы, когда в декабре температура воздуха в городе опускалась ниже -42 градусов. Мало кто знает, но на поверхности снежного покрова в такие дни, а вернее, в такие ночи она еще меньше: -46 градусов.

Холода, правда, челябинцы забывают быстро. А вот оттепель посреди зимы, да еще и на праздник, вспоминают годами. Например, 31 декабря 1947 года воздух в Челябинске прогрелся до +6,5 градусов. Эта температура стала рекордной за всю историю наблюдения за погодой в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU