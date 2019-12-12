Бывший медбрат стал главврачом ГКБ № 8 в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-12T17:13:37+03:00

Новый главврач начинал с должности медбрата, а потом работал анестезологом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Врач анестезиолог и реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Конашов официально назначен главным врачом городской больницы № 8. Более двадцати лет назад он пришел в эту больницу на должность медбрата, сообщает пресс-служба челябинской мэрии.

До ноября медицинскую организацию возглавляла Агата Ткачева. Однако ее повысили и назначили на должность директора регионального отделения Фонда обязательного медицинского страхования.

О Конашеве известно, что в 2000-м году он окончил ЧГМА по специальности «педиатрия». Прошел интернатуру по этой же специальности, а потом — переподготовку на анестезиолога и реаниматолога. Конашов также имеет диплом управленца, полученный в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Суть новых обязанностей Конашову понятна и хорошо известна. Почти два года он проработал замом главного врача больницы, а с ноября исполнял обязанности главврача.

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ИСТОЧНИК KP.RU